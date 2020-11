Juventus esclarece futuro de Cristiano Ronaldo

O diretor desportivo da Juventus, Fabio Paratici, colocou um ponto final nos rumores da possível saída de Cristiano Ronaldo. "Posso assegurar que vai continuar, o futuro dele passa por aqui. Todos os dias surgem rumores sobre a saída para vários clubes. Não nos preocupa", garantiu.





Um golo 'vintage' de Cristiano Ronaldo: foi assim que CR7 quebrou a resistência do Cagliari Um golo 'vintage' de Cristiano Ronaldo: foi assim que CR7 quebrou a resistência do Cagliari

Os jogadores com mais golos na história do futebol: Cristiano Ronaldo fica à beira de marca redonda



Os jogadores com mais golos na história do futebol: Cristiano Ronaldo fica à beira de marca redonda

Cristiano Ronaldo bisou no triunfo caseiro da Juventus frente ao Cagliari (2-0 ) e catapultou a Vecchia Signora para o 2º lugar da Serie A. O bis de CR7 – 36 golos em 37 jogos em 2020 – tornou-o o único bianconero a marcar nos seus primeiros cinco jogos na liga numa época, desde 1994/95.Sampdoria, Roma, Spezia e Lazio foram as primeiras vítimas de Ronaldo, que falhou os jogos com Crotone e Verona devido ao teste positivo à Covid-19.Com oito golos, igualou Ibrahimovic no topo da lista dos melhores marcadores.