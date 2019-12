Juventus já prepara renovação de Cristiano Ronaldo: declarações recentes foram importantes

A Juventus já pensa na renovação de Cristiano Ronaldo. É certo que o atual contrato do internacional português termina apenas em junho de 2022 mas o campeão italiano quer precaver-se e já analisa de que forma poderá manter o craque para lá desta data, revelou o 'Corriere dello Sport'.





As declarações de CR7 nos Emirados Árabes Unidos, em que falou do futuro nos relvados e do pós-futebol , foram importantes para Fabio Paratici, diretor-desportivo da Juve, entender que é possível manter o avançado mesmo depois do final do atual vínculo. Nessa altura, Ronaldo terá 37 anos.De acordo com a mesma fonte, um novo contrato não deverá trazer grandes alterações ao nível salarial, visto que Cristiano já recebe 31 milhões de euros por época, sem contar com bónus. Assim sendo, trata-se mais de agarrar CR7 sabendo que este tem ainda vários objetivos individuais em mente, como Bolas de Ouro ou ultrapassar os golos de Ali Daei e Pelé , algo que apenas conseguirá se continuar a jogar ao mais alto nível. E na Juventus, assim esperam os seus dirigentes.Recorde-se que, no Dubai, Ronaldo deixou várias indiciações sobre o que pretende fazer quando terminar a carreira: "Na minha vida tento sempre aprender, educar-me e formar-me naquilo que me interessa. Quero recuperar o tempo em que tive de renunciar à escola. Há vida depois do futebol. Ganhar mais ou menos uma Champions não me vai fazer feliz, mas claro que a quero ganhar. Todavia, preparo-me para uma vida nova e quero outras coisas: melhorar o meu meu inglês, participar num filme em Hollywood... Para conseguir isto tens de sair da tua zona de conforto, aprender cada vez mais e desafiares-te a ti mesmo, que algo que gosto muito. E claro, tens de te rodear de pessoas inteligentes"