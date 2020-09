Juventus, Man. United e Sporting felicitam Cristiano Ronaldo pelos 101 golos pela Seleção

Cristiano Ronaldo chegou, esta terça-feira, à marca dos 101 golos pela Seleção Nacional, ao apontar dois golos frente à Suécia, em jogo das Liga das Nações. Momentos após o término do encontro entre as duas seleções, Sporting, Manchester United e Juventus - três dos quatro clubes que o português representou durante a sua carreira profissional - recorreram às respetivas redes sociais para congratular o craque português por mais uma marca histórica por si alcançada, um gesto que o Real Madrid não teve. Recorde-se que Cristiano Ronaldo é, atualmente, o melhor marcador da história do emblema espanhol, com 451 golos marcados em... 438 jogos realizados.





@Cristiano in gol due volte questa sera in #NationsLeague!

Per lui sono 1??0??1??con la sua Nazionale! pic.twitter.com/8pDYyWwqfx — JuventusFC (@juventusfc) September 8, 2020

Histórico! @Cristiano ultrapassou a marca dos golos pela @selecaoportugal! Bravo pic.twitter.com/TVWxP0pZcS — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) September 8, 2020