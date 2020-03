Juventus quer Cristiano Ronaldo até aos 39 anos

A Juventus pretende renovar com Cristiano Ronaldo por mais duas temporadas, ou seja, até 2024 (quando o futebolista tiver 39 anos), revelou este domingo o 'Tuttosport'. O atual vínculo do internacional português com o campeão italiano termina em 2022 mas Andrea Agnelli pretende manter a sua estrela por mais tempo.





Além do impressionante rendimento desportivo aos 35 anos, Ronaldo impulsiona a imagem da Juve por todo o lado, nomeadamente nas redes sociais - de acordo com o presidente, o clube será em breve o quarto no mundo com mais seguidores.No atual contrato, Cristiano aufere 31 milhões de euros/época mas, segundo o jornal italiano, mais do que valores, na altura de as partes se sentarem à mesa será o projeto e a ambição a assumirem papel fundamental na decisão final.