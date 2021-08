A Juventus divulgou na manhã desta terça-feira um comunicado no qual revela os valores da transferência de Cristiano Ronaldo para o Manchester United.





O clube inglês vai pagar vão pagar 15 milhões de euros, com esse valor a ser liquidado em cinco anos. A estes juntam-se ainda oito milhões dependentes do rendimento do craque português nos red devils.Ainda de acordo com a Juventus, "esta operação gera um impacto económico negativo no exercício 2020/21 de 14,0 milhões de euros, devido ao ajustamento do valor líquido contabilístico dos direitos de registo do jogador".