Kátia Aveiro arrasa Van Dijk: «Para onde vais, Cristiano Ronaldo já foi e veio mil vezes»

Antes da cerimónia da Bola de Ouro começar, Van Dijk foi questionado por um jornalista holandês . "Ronaldo não está cá, por isso é um adversário a menos?". O central do Liverpool respondeu com sorrisos. "Ele era um adversário?". Ora, a resposta do jogador do Liverpool, 2.º classificado na Bola de Ouro, atrás de Messi e à frente de CR7 que foi 3.º, motivou uma reação de Kátia Aveiro no Instagram."Acho que há pessoas a viver completamente frustradas!!! E fora da realidade... A tal humildade! Repórter: "Cristiano Ronaldo não estará cá esta noite. É menos um rival a ter em conta." Van Dijk: " É Cristiano Ronaldo realmente um rival?" Foi esta a resposta do central holandês do Liverpool, quando confrontado sobre a ausência do astro português da gala desta noite. É certo e sabido que Ronaldo não ganhará o prémio desta noite. Apesar de ter vencido importantes títulos colectivos... mas isso é outra conversa e que lá na frente iremos ver onde vai chegar a verdade sobre o futebol!!!Agora, caro Virgil, para onde tu vais, Cristiano Ronaldo já foi e já veio mil vezes. Vê lá bem, meu caro Virgil, que o Cristiano Ronaldo foi tricampeão no país onde tu já jogas há anos e ainda não conseguiste meter a mão na 'lata'. O Cristiano Ronaldo até foi o melhor jogador e melhor marcador no país onde jogas Virgil. Por sinal, era até bem mais jovem que tu. Depois, caro Virgil, o Cristiano Ronaldo foi para outras paragens e tornou-se no maior jogador da história de um clubezito. Real Madrid, diz-te algo Virgil? É possível que sim, porque esse clube, com esse tal Cristiano até te derrotaram na final de uma tal de Champions League. Dessas, já o Ronaldo tem 5, Virgil. E esse tal Ronaldo e companheiros, com as quinas ao peito, esmagaram a tua 'laranja' numa final. Foi duro, Virgil? Temos pena. E, caro Virgil, numa das épocas menos conseguidas da sua carreira, o Cristiano Ronaldo ainda venceu mais títulos que tu. Impressionante, não é? Agora, Virgil, vai vencer títulos daqueles que realmente contam e depois falamos. Quando tiveres uma mão cheia deles, dos realmente importantes, talvez te possas sentar à mesa com o Cristiano. Ou como se diz na nossa terra, cresce e aparece! E para mim Cristiano és e serás para sempre o melhor jogador do mundo!!! E quem não gosta que ponha na roda do prato!!! (como se diz na nossa terra, pequenina para muitos ) mas de onde saiu o melhor de todos os tempos", escreveu, identificando na publicação Luís Faria.