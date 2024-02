Katia Aveiro dá os parabéns a Ronaldo: «Quem diria que aquele menino iria inspirar uma nação...»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Katia Aveiro (@katiaaveirooficial)

"5.02.1985, nascia Cristiano Ronaldo Santos Aveiro. Filho de José Dinis Pereira Aveiro e Maria Dolores Santos Aveiro. O mais novo dos 4 filhos. Os seus irmãos, Elma Aveiro, Hugo Aveiro e Katia Aveiro.A história da tua vida já é um filme, um filme da vida real. Quem diria! Já dividi tantas alegrias e tristezas contigo, vitórias e perdas que nos marcarão para sempre.Isso é certo. Mas meu irmão, ter-te na caminhada deixa tudo menos difícil do que realmente é e do que foi... Foste predestinado a vir e fazer a diferença na vida de tanta gente. Comemorar o teu aniversário é uma bênção é uma alegria... Agradecer a Deus pela tua vida e pela tua saúde é um prazer.Quem diria que aquele menino que nasceu lá naquele bairro da Quinta Falcão, numa freguesia de Santo António na ilha da Madeira, iria inspirar uma nação. Que orgulho ser parte da tua história, hoje estás aqui com tanto para contar! 39 anos depois o menino da gente faz aniversário. O pai, o filho, o irmão, o amigo, o tio e o ídolo de tantos. Deus sempre foi comandante do teu caminho e da tua rota. Parabéns irmão! Mais saúde, mais sabedoria, mais anos e mais conquistas é o que te desejo, sabes o quanto eu te amo e o que eu quero e peço para a tua caminhada, digo-te tantas vezes, quase todas as semanas (só nós e Deus sabemos). Peço-lhe que cuide de ti e do teu caminho ao detalhe e que sigas sendo sempre esse ser humano iluminado que ilumina a nossa vida.Parabéns mano".