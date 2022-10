Kátia Aveiro e a determinação de Ronaldo: «Quando saiu da ilha diziam 'vai voltar e carregar pedra'»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Katia Aveiro (@katiaaveirooficial)

Kátia Aveiro deixou nas redes sociais um longo texto onde recorda o difícil percurso que Cristiano Ronaldo teve de percorrer até chegar ao patamar do futebol mundial a que chegou.Numa fase em que o jogador passa por um momento complicado no Manchester United, a irmã elogia a determinação do avançado e garante que Ronaldo vai dar a volta por cima."Esbarrei neste sorriso neste carisma, neste homem, o que acode, o que abraça, o que promete e faz, o que caiu e que se levantou tantas e tantas vezes, o que honra o pai e a mãe, o amigo que está lá, o vencedor improvável, o que engoliu palavras para escutar os catos dos outros, o que construiu e pode orgulhar-se, o que ganhou e pode ostentar, o que nunca tirou nada e só devolveu, o que prometeu e cumpriu, o que inspira e nunca desiste.É o meu irmão, o meu menino, o nosso guerreiro, o que saiu de casa com lágrimas e dores que só os seus sabem, o que das pedras fez um castelo, fez um museu de várias gerações e cumpriu a promessa que nos seus 13 anos fez à mãe e aos irmãos. Este é o tal que gozaram do seu sotaque, que fizeram troça do pai alcoólico, o que saiu de uma ilha no meio do oceano com um rótulo de 'vai, mas vai voltar para dentro da ribeira e carregar pedra'. Porque ele é pequeno (diziam eles).Este é o que quis ser pai para dividir o amor em excesso, o que pergunta pelas dores aos que nunca lhe soltaram a mão, ele foi e é grato, foi e é humilde, foi e é herói na vida de tantos.Ninguém que nasceu para brilhar pelas mãos de Deus será anulado por quem nunca calçou os seus sapatos… Ele é e será a história… Existe um versículo na Bíblia que diz… 'Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus; e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz.' Atos dos Apóstolos 2:23E os pecadores os inimigos, os julgadores que não construíram um terço do que ele construiu são as pedras… são os perversos, repito são as pedras e foi com essas mesmas ‘pedras’ que foi construído tudo…Faz parte, sempre fez, e está tudo bem.E só acaba quando o último suspiro chegar, o dele e os dos outros.Aguardem…Com erros no texto (perdoem-me os críticos da escrita), fiz o sexto ano incompleto, a vida foi difícil mas foi o que teve que ser, e que privilégio o meu ter nascido na mesma família que este ser humano maravilhoso (só gratidão).Katia Aveiro, a irmã do CR7 (como tanta gente me chama). E sou mesmo."