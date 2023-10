Kátia Aveiro e a idade de Cristiano Ronaldo: «Tem no máximo 28 anos, a mãe registou-o mal…»

Cristiano Ronaldo abriu o marcador e até os bósnios gritaram 'siii' Cristiano Ronaldo abriu o marcador e até os bósnios gritaram 'siii'

Cristiano Ronaldo marcou mais dois golos pela Seleção Nacional no jogo frente à Bósniae é o jogador com mais golos em 2023. Kátia Aveiro, irmã do avançado português, deixou uma mensagem no Instagram na qual se mostra orgulhosa e brinca com a idade do irmão."Com 38 anos ele é o melhor marcador do mundo em 2023. Ficou à frente de jogadores com 20 e tal anos… A verdade é que o Cristiano tem no máximo 28 anos (a mãe registou-o mal). Não é possível que um atleta de 38 anos jogue o que ele está a jogar. E ele corre sempre atrás do jogo. Incrível a capacidade dele", começou por escrever na rede social.E continuou: "Cristiano Ronaldo marcou 73 golos por Portugal desde que completou 30 anos. Torná-lo-ia o maior marcador de todos os tempos da Alemanha, França, Itália, Inglaterra, Espanha e outras 187 nações. Coisa pouca, não é? Todos nós temos de reverenciar o Cristiano Ronaldo. Gratidão, mano. Por mais uma vez mudares o padrão de que os que passam dos 33 ou 34 são velhos para o futebol. Eles não sabem nada da tua história, da tua origem e de que matéria do és feito. Só acham que sabem. Tu és incrivelmente especial. Um predestinado. Estou orgulhosa da tua história (que ainda não acabou). E que honra fazer parte dela. Só gratidão e orgulho que não cabem no peito. Surreal."