Kátia Aveiro e as críticas a Cristiano Ronaldo: «O português cospe no prato que come»

Kátia Aveiro recorreu às redes sociais para deixar um recado aos críticos de Cristiano Ronaldo. A irmã do craque português começou por citar um texto sobre o capitão da Seleção Nacional que encontrou nas redes sociais, com uma foto de CR7 sentado, cabisbaixo, e depois fez uma adenda."É preciso dar a mão a quem sempre deu a sua por Portugal. Mas o português é doente, mesquinho, sem alma, estúpido, ingrato e para sempre mal agradecido. Este tipo que está sentado está de rastos tem algum tempo... Não há quem lhe dê a mão, caraças. É cruel. E já foi tanto, mas tanto que deu e dá, caramba. Esse que está sentado chama-se Cristiano Ronaldo e é só o melhor jogador do Mundo", citou Kátia.Depois, a irmã de CR7 acrescentou: "Li numa rede vizinha e assino por baixo. Só mudo um parágrafo, ele tem junto a si a família e os que o amam, esses estarão sempre ao lado dele, aconteça o que acontecer. Mas não me surpreende nada os tempos atuais, o português cospe no prato que come, sempre foi assim. Por isso, quando alguém aparece das cinzas e muda mentalidades, incomoda. Contigo sempre, meu rei. Calma."