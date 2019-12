Katia Aveiro: «É um pássaro? É um avião? Não, é super Cristiano Ronaldo»

A Juventus ganhou à Sampdoria (2-1), descolando do Inter Milão no topo da Liga italiana, com Cristiano Ronaldo a marcar o segundo golo da formação de Turim, o seu sexto golo nos últimos cinco jogos. O capitão da Seleção Nacional subiu às alturas para marcar de cabeça, impulsão que está a correr mundo e merecer grandes elogios. Katia Aveiro, irmã do craque, já reagiu no Instagram."É um pássaro? É um avião? Não, é Super Cristiano Ronaldo a saltar mais alto que toda a defesa adversária e a fulminar completamente as redes da Sampdoria. Impressionante!E é isto !!! Boa noite", escreveu Katia Aveiro.