Katia Aveiro faz esclarecimento sobre afirmação polémica após teste positivo de Ronaldo

A revolta manifestada por Katia Aveiro após o teste positivo de Cristino Ronaldo à Covid-19 tem dado muito que falar e já levou a empresária a fazer um esclarecimento.





"O vírus não é uma treta, existe sim, mas existem tantas doenças também que temos que respeitar de igual modo. Eu respeito muito o vírus, sim, nunca direi o contrário, ninguém está livre desta doença nem de outras, mas não concordo com parar o Mundo... Tem gente que deixou de trabalhar, com doenças psicológicas, desesperada para se matar. É isso que também tem de ser respeitado. Todos têm as suas dores", concluiu.Quarta-feira, Katia Aveiro considerara : "Se tem que ser Cristiano Ronaldo a fazer acordar o Mundo, tenho que dizer que este português é mesmo um enviado de Deus. Obrigada! Acredito que hoje uns bons milhares vão passar a acreditar tanto nesta pandemia, nos testes e nas medidas tomadas como eu... Maior fraude a que assisti desde que nasci", partilhou numa storie do Instagram.E não se ficou por aqui: "Uma frase que li hoje e que aplaudi de pé: 'Chega de fazer o mundo de fantoche'. Alguém que abra os olhos, por favor".Terça-feira, logo após ser conhecida a notícia, Katia Aveiro reagira assim também no Instagram: "Deus não está indiferente às suas necessidades. Ele está ouvindo o seu clamor, ele está atento a você e já preparou a sua bênção, o seu milagre. Ei! Você tem um pai!".