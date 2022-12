Kátia Aveiro sobre Ronaldo: «Queria tanto que ele viesse para casa... já sofremos que chegue»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Katia Aveiro (@katiaaveirooficial)

Kátia Aveiro recorreu esta quarta-feira às redes sociais para, numa longa mensagem, sair em defesa de Cristiano Ronaldo - que ontem começou no banco na vitória diante da Suíça (6-1) -, frisando que só queria que o irmão voltasse para casa, sítio onde é "compreendido e abraçado"."Portugal ganhou. Graças a Deus. Novos talentos brilharam. Maravilhoso. Vamos ganhar isto? Eu acredito que sim! No campo gritaram por Ronaldo. Não foi por Portugal estar a ganhar… E não sou eu que digo isto. O mundo assistiu. Por que será? Ainda bem que Portugal ganhou (já vi Portugal ganhar tantas vezes).E nem isto invalida a pequenez de grande parte do povo português. E isto é o que não está bem, porque continuam a maldizer, continuam a insistir na ofensa e na ingratidão. Triste demais com o que leio e escuto. Não aqui no Qatar, mas no meu país, no país dele… Mas triste mesmo.E eu queria tanto.Queria tanto que ele viesse para casa, deixasse a seleção e se sentasse do nosso lado para o abraçarmos e dizermos que está tudo bem, lhe fazer lembrar o que ele conquistou e de que casa ele veio, queria tanto que ele não fosse mais para lá, já sofremos que chegue (eles nunca irão saber o quanto). Tu és grande e os pequenos não percebem o quão enorme tu és… Vem para a tua casa. Que é onde te compreendem, onde te abraçam. Como sempre foi. Onde tens toda a gratidão. E não ingratidão. Obrigada Ronaldo. Obrigada. Eu queria muito. Mas decidas o que decidires estamos contigo. Até à morte. Obrigada".