Khabib Nurmagomedov revela qual o maior receio de Cristiano Ronaldo em relação ao seu filho

Para lá de ter mostrado a mensagem motivacional que Zlatan Ibrahimovic lhe deixou horas antes do combate contra Justin Gaethje, o seu último no UFC, o russo Khabib Nurmagomedov falou ainda sobre a sua amizade com Cristiano Ronaldo na conversa com o pelo youtuber russo KraSava e revelou o conteúdo de uma conversa que teve com o avançado português.





"Falamos muitas vezes, quase todos os dias, mas quando nos encontrámos tivemos uma conversa sobre de onde tiramos a nossa motivação. Ele disse-me que quer que o filho dele seja o seu sucessor. Mas receia que não seja possível, pois quando o Cristiano era miúdo, só podia sonhar em ter um simples par de chuteiras. O filho dele tem tudo. Ele teme que o filho dele não sinta a mesma fome, a mesma vontade. As pessoas são guiadas por essa vontade. Precisamos de motivação, de sentir o desejo de atingir as coisas. Quando tens tudo, é difícil de encontrar uma motivação certa. Quando me disse isso, não vou dizer que tenha ficado surpreendido, mas gostei de o ouvir. Percebi que ele é uma pessoa que não se contenta com um, dois ou três títulos. Recentemente ganhou o seu 30.º título, é o melhor marcador de sempre. Acho que ainda estará aí para mais duas ou três temporadas", atirou o craque do UFC, que apontou ainda CR7 como o melhor do Mundo, à frente de Leo Messi e Zlatan Ibrahimovic.