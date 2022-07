Laporta e a 'história muito bonita' da possível contratação de Ronaldo: «Decidimos avançar por Lewandowski»

Joan Laporta concedeu esta sexta-feira uma entrevista exclusiva à 'CBS Sports', onde foi convidado a comentar alguns dos principais tópicos que marcam a atualidade do Barcelona, bem como do mercado de transferências internacional. O presidente dos catalães foi confrontado com os rumores de que Cristiano Ronaldo teria sido oferecido por Jorge Mendes ao Barcelona, um tema ao qual Laporta não deixou de responder, assumindo que Robert Lewandowski foi sempre o "alvo preferencial" do clube nesta janela do mercado.

"Bem, este tipo de estórias fazem parte do processo natural de uma janela de verão. Aparecem sempre muitas notícias. Mas no final, a verdade é que nós sempre quisemos o Lewandowski. Temos uma boa relação com Jorge Mendes [empresário de Cristiano Ronaldo]. Já o conheço há um bom tempo. É um dos melhores agentes. [Jorge Mendes] Sabe bem como fazer o seu trabalho e eu respeito-o muito", começou por dizer o presidente do Barcelona, continuando: "Neste caso, decidimos avançar por Lewandowski porque sabíamos que seria crucial para o nosso sucesso. Então fomos falar diretamente com o Bayern. Esta é a realidade. O outro tópico [Cristiano Ronaldo] faz parte da 'pequena história' do futebol. É uma história muito boa, mas ouvirás sempre muitas notícias contraditórias sobre ela."

Questionado se "alguma vez considerou contratar Cristiano Ronaldo", Joan Laporta 'defendeu-se' com o interesse em Lewandowski. "Contratámos o Lewandowski. Ele era o nosso alvo preferencial e prefiro não fazer mais comentários sobre este tema", vincou.

Ainda assim, o presidente do Barcelona mostrou-se ainda disponível para falar sobre a atual situação profissional de Cristiano Ronaldo, sublinhando que esta será sempre uma questão que dirá respeito ao próprio craque português e o Manchester United, clube com o qual está contratualmente associado. "Cristiano Ronaldo é um grande profissional e ainda está em ótimas condições físicas. É um jogador muito ambicioso e competitivo e tenho a certeza que terá muitas opções em carteira. Ainda é jogador do Manchester United, um clube extraordinário que eu respeito muito. O futuro dele não me diz respeito. É um assunto para o próprio Cristiano e para o Manchester United", terminou.