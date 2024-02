Leonel Pontes deixa mensagem emotiva a Ronaldo: «Uma fonte de inspiração para milhões de pessoas»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leonel Pontes (@treinador_pontes)

Leonel Pontes, que acompanhou Cristiano Ronaldo de muito perto desde a vinda do internacional português para o Sporting, recorreu às redes sociais para parabenizar o capitão da Seleção Nacional, que celebra esta segunda-feira 39 anos."Mais do que as conquistas, celebremos a raíz de todo o teu sucesso. Onde tudo começou. Cristiano, hoje é o teu dia. A rua e o teu bairro deram-te a irreverência, as dificuldades na infância forjaram a tua personalidade, e os clubes que te formaram moldaram o teu caráter único", escreveu o treinador de 51 anos, que atualmente é diretor técnico do Shanghai Shenhua, da China."Mais do que as conquistas, celebremos a raiz de todo o teu sucesso. Onde tudo começou. Cristiano, hoje é o teu dia.A rua e o teu bairro deram-te a irreverência, as dificuldades na infância forjaram a tua personalidade, e os clubes que te formaram moldaram o teu carácter único.Sinto um orgulho enorme em ter acompanhado de perto o teu desenvolvimento e essa tua mentalidade invencível, sempre numa luta cega por mais um golo, por mais uma vitória, ou por mais um título.A tua paixão pelo futebol, combinada com o teu talento único, levou-te a quebrar todas as estatísticas e probabilidades, elevando-te ao patamar de melhor do mundo.Tornaste-te uma fonte de inspiração para milhões de pessoas, independentemente da sua classe, idade ou estrato social. E ainda há quem pense que isso é pouco..Muitos Parabéns, capitão!".