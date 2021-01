Leonel Pontes e o dia em que emprestou a mota a Ronaldo: «Ele acelera, faz um cavalo e lá foi»

Leonel Pontes recordou, numa entrevista ao jornal 'Expresso', um episódio que ocorreu com Cristiano Ronaldo, quando o agora craque da Juventus era ainda um miúdo, nos escalões de formação do Sporting. Leonel, então treinador dos iniciados dos leões, levou o pequeno Ronaldo à sua casa no Porto da Cruz, na Madeira. Foi em 1998.





"Tenho uma acelera lá em casa, uma moto pequenina e perguntei ao Cristiano quando lá foi: 'Queres dar uma voltinha? Sabes andar?'; 'Sei mister, sei'. Passei-lhe a mota. Não é que quando ele acelera, levanta-se o pneu da frente, ele faz um cavalo de três metros com o pneu no ar e com os pés no chão a arrastar. E lá foi. Eu deitei as mãos à cabeça: 'O que eu fui fazer?' Ele desaparece-me na curva. Aqueles momentos entre ele ter desaparecido e ter chegado, foi um martírio para mim, nunca me vou esquecer. Foi uma irresponsabilidade e uma inconsciência. Nem capacete tinha, lá na minha terra, no Porto da Cruz. Bem, quando ele parou ao pé de mim, o meu coração estava a saltar pela boca. E ele todo contente", recordou o antigo treinador do Sporting.