'L'Équipe' revela bastidores do "divórcio" entre Jorge Mendes e Ronaldo: «É como se a mulher o tivesse deixado...»

O 'L'Équipe' publica, este sábado, um artigo onde especifica alguns pormenores sobre o "divórcio entre Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes", revelando que a rutura entre ambos se deveu a um motivo "mais sentimental do que financeiro".O jornal francês, que cita uma fonte próxima do empresário e do internacional português, frisa que Jorge Mendes terá ficado "magoado" com CR7, e que essa separação poderá estar relacionada, entre outros motivos, com a relação próxima do jogador com Ricardo Regufe, o seu manager, que tratou da mudança do craque para o Al Nassr, da Arábia Saudita."Para perceber esta relação, digamos que existia uma forte ligação entre funcionário e empregador. Existia uma amizade, uma conivência, uma ligação. O Cristiano [Ronaldo] pagava ao Jorge [Mendes] e, apesar de tudo, não o devia ter substituído", revela a fonte em questão ao 'L'Équipe'.E acescenta: "Não é algo que dê para imaginar em agentes deste calibre, mas podem existir momentos de solidão. É como se a mulher o tivesse deixado depois de conhecer o amante...".Recorde-se que Cristiano Ronaldo rumou ao Al Nassr em dezembro do ano passado após deixar o Manchester United, numa operação levada a cabo por Ricardo Regufe.