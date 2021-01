Liderança no balneário e relações com colegas: Arthur revela diferenças entre Messi e Ronaldo

Arthur, médio brasileiro que foi contratado no início da temporada pela Juventus ao Barcelona, revelou este sábado como é partilhar balneário com dois 'extraterrestres' como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.





Em entrevista descontraída ao canal do YouTube 'Desimpedidos', o internacional canarinho falou sobre as principais diferenças entre os dois jogadores, abordou a 'dificuldade' que é ser orientado por Andrea Pirlo, alguém que "dava aulas" dentro de campo e revelou o episódio com CR7 que ainda lhe dá "raiva" sempre que se lembra."Cada um tem a sua própria forma de demonstrar a sua liderança. O Leo [Messi] manifesta-o por gestos, por muito que não pareça. Muita gente pensa que não, mas em campo demonstra quando recebe a bola, com a sua sede de marcar, com a vontade de ganhar os jogos. Tu notas", começou por referir o brasileiro, antes de mencionar o internacional português.

"Cristiano expressa-se mais. Com os braços, palavras. E obviamente, quando pega na bola, quando quer marcar, etc... No balneário é muito pariticipativo. Tem algumas pessoas com quem tem mais afinidade, mas dá-se bem com todos no balneário. Fala com todos. Mas o idioma torna tudo mais fácil. Não sou amigo dele ao ponto de ir a casa dele beber um café, mas temos uma boa relação", adicionou.



O golo de Cristiano Ronaldo na final do Mundial de Clubes, entre Real Madrid e Grémio, é um dos momentos que ainda causam "raiva" a Arthur nos dias que correm. "Até fico com raiva de falar sobre isso. Ele é uma pessoa tão porreira, mas quando eu me lembro desse momento até fico com raiva então eu prefiro nem falar sobre isso", revelou, entre risos.



Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo: quem é o melhor capitão?



"É difícil. Durante uma partida, um marca cinco golos e o outro também. Ambos são grandes líderes. Mas vou eleger Cristiano, uma vez que agora somos companheiros de equipa."



Uma frase para desestabilizar Cristiano Ronaldo antes de uma partida

"O bicho é forte mentalmente. Uma frase... não sei."

Ser treinado por Andrea Pirlo



"Tem alguns lances nos treinos que ele para e diz: 'Essa bola tem de entrar lá no outro lado'. E ele faz. Depois ficamos todos a olhar e pensamos: 'Ok, para ti é fácil, mas e para os comuns mortais?' Ele vê coisas que tu não vês dentro de campo", concluiu.