"Liga Portuguesa boa mas não top": esta e outras frases fortes de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo falou aos jornalistas depois do Celta de Vigo-Al Nassr (5-0), para o Troféu do Algarve, abordando vários temas como a evolução do campeonato saudita, a presente pré-temporada, o seu futuro e até Fernando Santos. Confira em baixo algumas das frases mais fortes da sua intervenção.- "A Europa perdeu muita qualidade. A única liga que para mim tem muita qualidade e que está a um nível superior a todas as outras é a Premier League."- "A Liga espanhola não está com aquela grande qualidade. A Liga portuguesa é uma Liga boa, mas não é uma Liga top top. A Liga alemã acho que também perdeu bastante. Tenho a certeza que não vou voltar a jogar na Europa."- "O campeonato da Arábia é muito melhor do que o dos Estados Unidos"- "Disse que em três anos seria uma Liga muito competitiva, mas a continuar a este ritmo, num ano passará facilmente a Liga turca e holandesa. Quiçá já este ano."- "A taxa de golos ainda vai crescer mais um bocadinho. Vão ter de levar com o bicharoco mais uns aninhos."- "O árbitro exagerou na segunda parte e acho que estragou completamente o jogo"- "Tem sido das pré-épocas mais divertidas de todas as que eu fiz na minha carreira. Os treinos são espetaculares"- "Se falei com Fernando Santos? Não tive oportunidade"- "Seleção feminina no Mundial? É apoiar como se fosse uma equipa masculina"