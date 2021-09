Linha de ginásios de Cristiano Ronaldo abre espaços no grande Porto: veja as imagens

Era algo que já estava anunciado, mas agora é oficial: a linha de ginásios de Cristiano Ronaldo já está em Portugal e, mais concretamente, no grande Porto.





CR7 Fitness By Crunch já abriu dois espaços em Matosinhos e vai abrir, muito em breve, um outro no Porto, mais especificamente na Prelada.O conceito é simples: cada ginásio tem 1500m2, oferece várias áreas de treino com acompanhamento de um profissional de exercício e dispõe de mais 100 aulas de grupo por semana, com metodologias inovadoras.A fazer sucesso em Espanha, onde já abriu vários espaços, a linha de fitness de CR7 chega, assim, a Portugal.