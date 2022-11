Livro sobre Cristiano Ronaldo surpreende: «Consigo ver-me no Parque dos Príncipes com 50 mil portugueses»

O jornal francês 'L'Équipe' revelou na quarta-feira excertos da biografia 'Cristiano', da autoria do antigo jornalista da 'France Football' Thierry Marchand, onde o craque português revela que estaria aberto a uma possível mudança para o Paris Saint-Germain no futuro da carreira.

"Então, Cristiano, quando é o vemos em Paris?", questionou Thierry Marchand durante um almoço com CR7 um dia após o embate entre Juventus e Lokomotiv Moscovo, para a fase de grupos da Liga dos Campeões, em outubro de 2019. Cristiano Ronaldo não fugiu à pergunta e assumiu a possibilidade de um dia pisar o relvado do Parque dos Príncipes com a presença de 50 mil adeptos portugueses nas bancadas. "A porta está aberta (...) O clube poderia encher o estádio só com os portugueses que vivem na região de Paris. Consigo ver-me no Parque dos Príncipes, à frente de 50 mil adeptos portugueses. Seria fantástico", atirou o internacional português.