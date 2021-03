Llorente: «Quem questiona Cristiano Ronaldo é louco»

Se as críticas a Cristiano Ronaldo se têm somado depois da eliminação da Liga dos Campeões aos pés do FC Porto, verdade é que os elogios e a sua 'defesa' se multiplicam na mesma medida. Este sábado também o espanhol Fernando Llorente, a alinhar na Udinese, não poupou nos elogios ao internacional português.





"Até posso entender as críticas pelo facto de terem sido eliminados da Liga dos Campeões, mas aqueles que questionam Cristiano Ronaldo parecem-me loucos. Os números dele falam por si. Com Ronaldo em campo começas o jogo a ganhar 1-0 e garante muito mais, a começar pela a experiência. Não vamos brincar!", afirmou em entrevista ao 'Tuttosport', recordando também o dia que conheceu o jogador da Juventus."Foi num torneio juvenil em Lisboa. O Cristiano já era muito forte nessa idade. Foi o número um do Sporting e nessa ocasião foi premiado como o melhor jogador do torneio. Eu jogava no Athletic Bilbao", concluiu.