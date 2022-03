Lloris e o primeiro golo de Cristiano Ronaldo: «Quando tem um pouco de espaço...»

Hugo Lloris foi este sábado a principal 'vítima' de Cristiano Ronaldo, não tivesse o guarda-redes internacional francês sofrido três golos do craque do Manchester United no triunfo (3-2) dos red devils sobre os spurs.

Em declarações no final da partida, o guardião lamentou o resultado e salientou a tarde inspirada de Cristiano Ronaldo.

"Acho que realizámos uma boa partida e tivemos um bom desempenho enquanto equipa, mesmo achando que podíamos ter feito melhor nos lances dos golos que sofremos. Sabemos que a este nível é uma questão de detalhes. O Cristiano Ronaldo também ajudou muito para que o United conseguisse este resultado hoje", começou por dizer Lloris, em declarações da 'Sky Sports' no final da partida.

O guarda-redes do Tottenham sublinha que o resultado em Old Trafford acaba por ser "doloroso" para a equipa. "É doloroso porque sentimos que merecíamos melhor. Mas no futebol recebes sempre aquilo que mereces e agora precisamos de nos concentrar já na próxima semana. Acho que Cristiano Ronaldo esteve ao seu melhor nível hoje, esteve muito agressivo na área. É difícil controlá-lo, mas quando concedes bolas paradas ao adversário, temos de tentar controlá-lo. O segundo golo é de um cruzamento e podíamos ter defendido um pouco melhor. No primeiro golo, quando ele tem um pouco de espaço consegue fazer aquilo que fez", finalizou.