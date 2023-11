Luís Castro rendido a Cristiano Ronaldo: «É o melhor do mundo, e quando se tem o melhor do mundo...»

Luís Castro era um treinador satisfeito no final da partida desta sexta-feira, entre Al Nassr e Al Akhdoud, a contar para a 14.ª jornada da Liga saudita e que terminou com um triunfo por 3-0 da formação de Cristiano Ronaldo, Otávio e companhia. E foi precisamente sobre os dois internacionais portugueses que o técnico falou na conferência de imprensa realizada no Al-Awwal Park.



"O Cristiano é um jogador diferente. É o melhor do mundo, e quando se tem o melhor jogador do mundo tudo se torna mais fácil para nós. É estranho quando o Cristiano não marca, não quando marca", disse Luís Castro, quando questionado sobre a atuação do capitão, que foi novamente fundamental para o Al Nassr com mais um 'bis', o quinto esta temporada.





Simulou, puxou para fora e rematou sem hipóteses: assim foi o golo de Cristiano Ronaldo Simulou, puxou para fora e rematou sem hipóteses: assim foi o golo de Cristiano Ronaldo

A carregar o vídeo ...





Mas também Otávio foi elogiado. "Otavio nasceu para jogar futebol. Encontramo-lo em todo o lado no campo. Temos a sorte de ter um jogador do calibre do Otávio, que nos ajuda muito", atirou, antes de elogiar todo o grupo de trabalho: "A nossa equipa tem um bom grupo que resolve todos os problemas que temos. Admiro a coesão colectiva que temos na equipa. O nome não é tudo. O que é importante é o trabalho. Tenho jogadores com potencial, mas o potencial não representa o que é importante. O que é importante é o trabalho. Peço sempre aos jogadores que trabalhem para serem melhores do que ontem."



Sobre o jogo, Luís Castro assumiu que a sua equipa foi melhor do que o adversário. "Controlámos o jogo e fomos melhores do que o adversário, e vencemos com um bom resultado contra uma boa equipa. Ainda estamos muito longe do fim do campeonato. Perdemos 6 pontos no início, já conseguimos reduzir os pontos para a liderança, mas não olhamos para o campeonato sem olhar para quem está atrás de nós. O campeonato ainda é longo", terminou.



Com este triunfo, o Al Nassr pressiona o Al Hilal e fica a apenas um ponto da equipa de Jorge Jesus, que visita amanhã o Al Hazem.