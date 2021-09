Luís Figo: «Manchester United foi a melhor escolha para Cristiano Ronaldo»

Luís Figo, antigo internacional português que partilhou, nos últimos anos de carreira, o relvado com Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional, não tem dúvidas que o craque luso tomou a melhor decisão ao regressar ao Manchester United.

Em declarações ao 'GiveMeSport', o antigo jogador de Sporting, Barcelona, Real Madrid e Inter Milão, assume que caso tivesse ido para "um clube rival", o português teria tido muitos mais problemas... com os adeptos.

"Penso que o Manchester United foi a melhor escolha para Cristiano Ronaldo porque é um clube que ele conhece. Tem uma história no clube, os adeptos amam-no e penso que é o melhor lugar para ele estar nesta parte final da sua carreira. Porque se fosse para outro clube, um clube rival, penso que existiriam mais problemas no que diz respeito a adeptos e tudo o resto. Por isso, penso que, para ter menos problemas nesse aspeto e para continuar a a fazer história no futebol e no clube, foi a melhor decisão", atirou.