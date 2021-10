Luxemburgo já é a maior 'vítima' de Cristiano Ronaldo ao nível de seleções

Cristiano Ronaldo entrou esta terça-feira em campo por Portugal a precisar de um bis para fazer do Luxemburgo na sua maior 'vítima' em jogos de seleções nacionais. E o capitão conseguiu fazê-lo... em apenas 13 minutos.





Com dois penáltis, aos 8 e 11 minutos, CR7 chegou aos 8 golos já marcados aos luxemburgueses, mas chegou ao 'hat-trick' na segunda parte e aumentou a conta para 9. Seguem-se Suécia e Lituânia, que já sofreram 7 golos do português, além de Andorra e Hungria, com 6.