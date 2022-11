Mãe de criança autista feliz com punição a Ronaldo e deixa sugestão: «Que doem as 50 mil libras para a caridade»

Cristiano Ronaldo foi esta quarta-feira punido com dois jogos de castigo e multado pela Federação Inglesa por ter destruído o telemóvel de uma criança autista, em abril, após o encontro com o Everton. Em declarações ao jornal 'The Mirror', a mãe do jovem mostrou-se feliz com o desfecho do caso mas lamentou a morosidade do mesmo."Congratulo-me com o facto de ele ter sido multado. Já foi há muito tempo. A Federação Inglesa ligou-me para avisar-me antes que ele iria receber uma suspensão e uma multa", vincou Sarah Kelly, analisando o castigo por conduta violenta ao futebolista que deixou oficialmente ontem o Manchester United.A mãe de Jacob Harding, de 14 anos, quer que o dinheiro da multa que CR7 terá de pagar seja agora direcionado para uma instituição. "Seria bom agora se eles doassem as 50 mil libras para a caridade, talvez uma instituição de crianças autistas", disse, frisando ainda que "deveriam ter agido contra Cristiano Ronaldo há muito tempo"."Nunca tive um pedido de desculpas do Manchester United. Nem por uma vez tentaram chegar até mim", frisou Sarah.Através das redes sociais, Ronaldo pediu desculpa pelo incidente , convidando o jovem a assistir a um jogo ao vivo em Old Trafford, algo que nunca foi reportado em Inglaterra que terá acontecido.