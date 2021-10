Mãe de Cristiano Ronaldo após mais uma noite memorável na Champions: «A nossa raça é rara»

Cristiano Ronaldo voltou a oferecer uma vitória ao Manchester United (3-2) na Liga dos Campeões, desta feita frente à Atalanta. O craque português surgiu na hora certa no momento certo e, aos 81', completou a reviravolta dos red devils numa partida na qual à meia hora perdiam por 2-0. Quem não escondeu o orgulho pelo feito do internacional português foi a mãe, Dolores Aveiro, que deixou uma mensagem nas redes sociais.





"Obrigada meu filho pelas alegrias que nos dás! E pensar que falta pouco para fazeres 37! É meu filho nossa raça é rara. Obrigada, obrigada, obrigada", pode ler-se no Instagram.Recorde-se que CR7 continua a sua saga insaciável de bater recordes e esta quarta-feira juntou mais um. Ao ser titular diante da Atalanta, o avançado português passou a ser, de forma isolada, o jogador que mais jogos disputou na Liga dos Campeões , deixando para trás o lendário Iker Casillas, com quem partilhava a liderança nesse particular.