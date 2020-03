Mãe de Cristiano Ronaldo já teve alta

Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, está de regresso a casa. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã, que falou com Elma Aveiro, uma das irmãs do craque da Juventus.





A matriarca do clã Aveiro. Depois de ter sido internada no Hospital Dr Nélio Mendonça, no Funchal, foi rapidamente sujeita a um procedimento médico, que acabou por evitar que ficasse com sequelas.Dolores Aveiro, de 65 anos,uma semana depois para o Hospital Particular da Madeira, de onde saiu agora para regressar a casa.