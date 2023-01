Marcelo Gallardo vai comandar Cristiano Ronaldo em jogo de estrelas contra Messi

Foi uma das notícias que mais entusiasmo gerou aquando da confirmação de Cristiano Ronaldo como jogador do Al Nassr e esta quinta-feira está tudo confirmado. Dia 19 de janeiro, dentro de exatamente duas semanas, o avançado português vai poder reencontrar-se com o seu rival de sempre, o argentino Leo Messi, num encontro particular, a disputar em Riade, que juntará os melhores jogadores do Al Nassr e do Al Hilal para defrontar o Paris SG.A grande novidade do dia acaba também por ser outra. Marcelo Gallardo, o argentino que comandou com grande sucesso o River Plate nos últimos dias, vai ser o treinador dessa equipa de estrelas saudita. "Olá, sou o Marcelo Gallardo e quero dizer-vos que em 19 de janeiro vou dirigir o Riyadh Season, uma equipa que será formada por jogadores de Al Hilal e Al Nassr, diante do Paris SG. Vemos em breve aí", disse num vídeo partilhado nas redes sociais o técnico argentino, que desta forma muito provavelmente será o técnico que orientará o primeiro jogo de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita.É que, por conta da suspensão de dois jogos que está a cumprir, o avançado português falhará os jogos diante de Al Tai e Al Shabab, ficando apenas disponível oficialmente para dia 22, diante do Al Ittifaq.