Marcou ao Al Nassr e no final foi pedir a camisola a Ronaldo: «Mal olhou para mim...»

David Beauguel, o avançado francês do Al Wehda que marcou o único golo frente ao Al Nassr, eliminando a equipa de Cristiano Ronaldo nas meias-finais da Taça da Arábia Saudita, revelou em declarações ao jornal 'L'Équipe' ter ficado desiludido com a atitude do português no jogo."Honestamente, dececionou-me um pouco. Ele é o capitão da equipa, mas nunca tentou mobilizar os seus companheiros, passou a maior parte do tempo a gritar e a resmungar... Saí cedo do jogo, porque estava 'morto', e mesmo do banco fiquei admirado", reconheceu Beauguel.E quando falou com o português a impressão não melhorou: "No final do jogo disse para mim mesmo que ia apertar-lhe a mão e tentar trocar a camisola com ele, porque sou um grande fã. Mas mal apertou a minha mão e mal olhou para mim... Só tenho recordações negativas dele neste jogo. Os meus companheiros de equipa disseram-me que se calhar não era o timing certo, ele tinha acabado de perder, mas mesmo assim...", prosseguiu o avançado.Beauguel reconhece, todavia, as vantagem da presença do craque português no campeonato saudita: "Além do aspeto económico, claro que é positivo, parece-me ser muito bom para o futebol do país. Os sauditas são fanáticos por futebol. A chegada dele talvez traga mais jogadores do seu calibre para jogarem aqui. Vai permitir o desenvolvimento do futebol, de academias e centros de formação."