O brasileiro Pelé, de 80 anos, tem 5,5 milhões de seguidores no Instagram. Na biografia nesta rede social pode ler-se a frase "melhor marcador de sempre", seguida do número 1.283. A contagem de golos voltou a estar na ordem do dia porque outros registos dizem que o brasileiro tem ‘apenas’ 757 – o número de remates certeiros do antigo craque em jogos oficiais pelos clubes onde jogou (Santos e NY Cosmos) e ao serviço do escrete canarinho. E como Cristiano Ronaldo atingiu os 758, houve quem dissesse que o perfil oficial de Pelé tinha sido atualizado à pressa para a coroa não sair do Rei.



"Fui acusado por parte da imprensa de ter mudado a biografia do meu Instagram para ofuscar essas grandes estrelas que estão a quebrar os meus recordes. O texto da biografia sempre foi o mesmo, desde que entrei na plataforma. Nada disso deveria distrair-nos das suas conquistas incríveis", reagiu depois Pelé, referindo-se naturalmente a CR7 e também a Messi, que bateu o registo do mítico craque brasileiro quanto a golos oficiais por um só clube – o argentino já leva 648 pelo Barcelona, enquanto o antigo santista fez 643 pela turma paulista entre 1956 e 1974.

Cristiano Ronaldo ainda não pode escrever no Instagram que é o melhor marcador de todos os tempos, mesmo que isso fosse receber muitos gostos dos 250 milhões de seguidores atingidos recentemente, porque o líder desta tabela dá pelo nome de Josef Bican. O antigo internacional austríaco e checoslovaco – nas próximas páginas pode ficar a conhecer melhor o antigo goleador, que brilhou nas décadas de 30, 40 e 50 do século passado, num trabalho do investigador César Rodrigues – está apenas à distância de quatro golos do português. E, a menos de um mês de cumprir o 36.º aniversário, Cristiano Ronaldo pode aproximar-se hoje (a Juventus recebe o Sassuolo) ainda mais do topo. Mais do que frases e opiniões no mundo virtual, o que manda são os números do mundo real.