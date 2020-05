Mikael Silvestre recordou a contratação de Cristiano Ronaldo por parte do Manchester United, no verão de 2003. O antigo defesa contou, em declarações à revista FourFourTwo, que depois do particular que os red devils fizeram com o Sporting, Gary Neville pediu a Alex Ferguson que contratasse o português.





"A primeira vez que me cruzei com o Ronaldo foi em 2003, quando jogámos um particular com o Sporting. Na palestra antes do jogo o Ferguson falou de um jovem talento ao qual devíamos estar atentos. Ele não disse o nome, mas depois do encontro todos sabíamos quem ele era", contou o antigo defesa."Ele torturou o pobre John O’Shea no corredor esquerdo, mostrava velocidade, mudanças de direção com a bola... Nós pensámos 'hum, seria bom se este tipo vestisse a camisola do United'", prosseguiu."Depois do jogo o Gary Neville chegou ao balneário e atirou ao treinador 'assine com este miúdo'. Sir Alex apenas disse 'vamos ver o que se pode fazer'", acrescentou Silvestre. "Lembro-me que estava sentado no autocarro à espera de partir e ficámos mais tempo do que seria normal porque Sir Alex estava a falar com o Ronaldo e com o Sporting para ele vir para Old Trafford."