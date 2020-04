«Cristiano Ronaldo era uma esponja e ensinámo-lo a ser um jogador de equipa»

Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores da atualidade e já conquistou um lugar entre os maiores nomes da história do futebol. O madeirense formado no Sporting deixou Alvalade no verão de 2003, rumou a Inglaterra para jogar no Manchester United e foi em Old Trafford que alcançou ao topo.





Mike Phelan, que era um dos adjuntos de Sir Alex Ferguson e atualmente tem as mesmas funções com Solskjaer, lembrou ao canal de YouTube 'The Coaching Manual' o papel dos red devils na evolução de Ronaldo, mas admitiu que o português tinha muita vontade de aprender. Mesmo que nem sempre gostasse do que lhe era pedido.

"O Ronaldo queria sempre a nossa atenção. Ele era como uma esponja, queria sempre mais [conselhos dos técnicos] e disso desafiava-nos. Tivemos que ensiná-lo a ser um jogador de equipa e ele conseguiu. Nos treinos, obrigámo-lo a fazer coisas que ele não queria", afirmou o técnico inglês de 57 anos.



Para Phelan, esse processo influenciou toda a carreira de Ronaldo. "Depois do sucesso no United e de se transferir para o Real Madrid, observávamos os jogos e podíamos ver certas coisas que ele tinha aprendido em Manchester. Nessa altura ele estava a traduzir tudo isso, era a sua transição para um patamar de excelência", sustentou.



"Não quero gabar-me de ter criado o Cristiano Ronaldo, até porque muita gente influenciou no seu crescimento. Mas a maior influência foi ele próprio e o seu percurso tem sido fantástico.", considerou ainda Mike Phelan.