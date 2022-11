Ministro saudita diz que gostaria de levar Ronaldo para a Liga do seu país: «Tudo é possível»

O ministro do desporto da Arábia Saudita admitiu em declarações à BBC que "adoraria" ver Cristiano Ronaldo competir no campeonato do país. O craque português, de 37 anos, que terá recusado uma proposta de 350 milhões de euros para ali jogar durante duas épocas, rescindiu com o Manchester United e é um jogador livre."Tudo é possível", disse o príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal à televisão britância. "Eu adoraria ver o Ronaldo jogar na Liga saudita."E acrescentou: "Benificiaria o campeonato, o desporto no país e inspiraria os nossos jovens para o futuro. Ele é um modelo para muitas crianças e tem muitos fãs."