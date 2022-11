«Missão cumprida, burro»: Scholes insulta Cristiano Ronaldo após saída do Man. United

Paul Scholes, ex-internacional inglês e médio do Manchester United, arrasou por completo o antigo companheiro de equipa Cristiano Ronaldo após ser tornada oficial a saída do astro português dos red devils. "Missão cumprida, burro", escreveu o antigo capitão do clube inglês através das 'stories' do Instagram.Recorde-se que os dois jogadores partilharam o balneário do Manchester United entre 2003 e 2009, período que marcou a primeira passagem do craque português por Old Trafford, antes de rumar ao Real Madrid.