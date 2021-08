Mourinho sobre a saída de Ronaldo para o Manchester United: «Foi o negócio perfeito»

A Roma de José Mourinho volta a entrar em campo este domingo frente ao recém-promovido Salernitana, em jogo a contar para a segunda jornada da Serie A. Na conferência de imprensa de antevisão da partida o técnico português foi questionado sobre a saída de Cristiano Ronaldo da Juventus, um dos crónicos candidatos ao título italiano.





"Se a Juventus está feliz e o Cristiano e o Manchester United também, então é o negócio perfeito", respondeu o antigo treinador de CR7 no Real Madrid.Quando questionado sobre a falta que o avançado português fará ao campeonato italiano e as consequências da sua saída na luta pelo escudeto, o special one decidiu passar a resposta para o técnico dos atuais campeões, o Inter Milão: "O Ronaldo tem vindo a jogar e a ganhar há 20 anos. Se alguma coisa muda na corrida ao título? É uma pergunta para o Inzaghi, não para mim".O treinador gialorrossi falou ainda sobre o início do campeonato com a janela de transferências por fechar: "Se estiver o mercado aberto em todas as ligas eu gosto, mas se estiver em apenas uma ou duas não. Vivi isto em Inglaterra. Porque eu não posso comprar mas alguém pode comprar os meus. Todos os treinadores gostariam de ter uma equipa inteira no início de Julho e com o mercado fechado", concluiu o português.