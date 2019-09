Muitas 'Ednas' tentam provar identidade: mais de duas dezenas baralham as contas a Ronaldo

A 'entourage de Cristiano Ronaldo está ativamente à procura de dona Edna e das raparigas de que Cristiano Ronaldo falou, mas precisa de fazer um grande trabalho de filtragem daquilo que vai recebendo. É que, de acordo com o queapurou, têm sido muitas as ‘Ednas’ a apresentarem-se e a tentarem provar a sua identidade.Por esta altura, o número já pode até ultrapassar as duas dezenas de 'pretendentes', pelo que a despistagem obriga a analisar todo o tipo de documentação possível.Também por isso, essa procura implica contactar as próprias ‘Ednas’, conversar para cruzar histórias e tentar chegar a uma conclusão, em conjunto com os outros jogadores que também iam ao mesmo estabelecimento na altura."Quando era miúdo, com uns 12 anos, não tínhamos dinheiro. E vivíamos juntamente com outros jovens jogadores provenientes de outras zonas do país. Era um período complicado, sem a família por perto. Às 10 e tal 11 horas, tínhamos fome e havia um McDonalds por perto. Pedíamos os hamburgueres que sobravam e uma senhora chamada Edna, mais outras duas raparigas, elas davam aquilo que sobrava. Espero que esta entrevista ajude a encontrá-las. Queria convidá-las a jantar comigo, em Turim ou em Lisboa. Quero poder devolver aquilo que fizeram por mim. Nunca me esqueci desse momento". As palavras de Cristiano Ronaldo, na entrevista à ITV, deixaram tudo e todos curiosos sobre quem seria a D. Edna e as outras duas mulheres, um 'mistério' que a Rádio Renascença desvendou na quinta-feira... em parte ao falar com Paula Leça, uma das 'personagens' desta história. "Apareciam à frente do quiosque, como quem não quer a coisa, e quando havia hambúrgueres a mais a nossa gerente dava-nos autorização para cedê-los. Um deles era o Cristiano Ronaldo, que por acaso era o mais tímido. Era assim que acontecia quase todas as noites da semana. Ronaldo tímido? Sim, na altura. Ele não era sempre aquele que pedia, era dos ficava mais para trás", recordou Paula Leça à RR revelando que perdeu contacto com Edna.E prosseguiu: "Ainda estou a achar graça. Já tinha contado esta história ao meu filho... que achava que era mentira, porque a mãe dele nunca na vida poderia ter dado um hambúrguer ao Cristiano Ronaldo. O meu marido já sabia, foi algumas vezes buscar-me lá à noite e também viu. É engraçado que se volte atrás no tempo... Mostra a humildade dele. Só falta mesmo chegar o convite para o jantar? [risos] OK, se chegar chegou. Pelo menos as pessoas sabem que isto não era uma invenção. Se vier o convite, lá estarei com certeza. A primeira coisa será agradecer e, no jantar, teremos tempo para recordar esse tempo", concluiu.