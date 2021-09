Família de Cristiano Ronaldo já está em Manchester: Georgina mostra imagens

Está a arrancar a nova aventura de Cristiano Ronaldo. Georgina Rodríguez partilhou esta sexta-feira com os seguidores que já se encontra em Manchester com as crianças. Numa storie do Instagram, vê-se a namorada e os quatro filhos de CR7 a entrarem para o avião particular do craque e noutra percebe-se que já estão na cidade inglesa.





No Manchester United é grande o entusismo em torno de regresso de Ronaldo. Esta sexta-feira os adeptos dos red devils fizeram fila às portas de Old Trafford para comprarem a camisola de CR7.