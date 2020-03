Nani: «Cristiano Ronaldo aprendeu muito comigo»

Desafiado pela MLS (Major League Soccer), a liga de futebol norte-americano, Nani escolheu os cinco melhores jogadores com quem partilhou o balneário. Sempre com a boa disposição que o caracteriza, o ex-Sporting escolheu, entre outros, Cristiano Ronaldo.





"Com toda aquela técnica e pés velozes… Tudo quilo que lhe ensinei na juventude, vocês sabem! Ele aprendeu muito comigo. Ele sabe disso", atirou o atual avançado do Orlando City, que foi colega de CR7 no Manchester United.