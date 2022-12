«Não ficaria surpreendido se Cristiano Ronaldo se retirasse»

Patrice Evra não coloca de lado a possibilidade de Cristiano Ronaldo se retirar já dos relvados mundiais. À Sky Sports, o antigo defesa francês do Manchester United sublinhou que, ao ver o sonho de ganhar um Mundial por Portugal chegar ao fim, CR7 pode querer precipitar a decisão."Não sei se Ronaldo irá retirar-se, porque, por vezes, quando tens de lidar com todas aquelas críticas, especialmente no final da carreira, pensas 'OK, acho que é altura de parar'", começou por dizer, à estação televisiva britânica Sky Sports.E prosseguiu: "Especialmente quando não és titular pela tua seleção, uma vez que era para isso que o Cristiano queria jogar e estar em forma. Para vencer o Mundial pelo seu país - era o sonho dele, e, agora, esse sonho foi-se. Não vou falar pelo Cristiano, mas não ficaria surpreendido que se retirasse", completou.Recorde-de que o internacional português é um jogador livre, depois de ter rescindido contrato com o Manchester United, e sabe que, quase com 38 anos, dificilmente irá disputar mais um Mundial.