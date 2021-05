«Não poderia estar mais feliz»: Cristiano Ronaldo reage à conquista da Taça de Itália

Cristiano Ronaldo conquistou esta quarta-feira o único título que lhe faltava no futebol italiano: a Taça de Itália. A Juventus derrotou a Atalanta por 2-1 e o avançado português, apesar de ter ficado em branco, não escondeu a satisfação pela conquista do troféu e demorou pouco tempo a reagir através das redes sociais.





"Não poderia estar mais feliz por ganhar mais um título ao serviço deste grande clube. Fino Alla Fine! Força Juve!", escreveu o internacional português. no Instagram, acompanhando a publicação com duas fotografias, uma individual e outra de grupo com o troféu da Taça de Itália.