«Não quero ver Cristiano Ronaldo no Arsenal. A harmonia e a união no clube são brilhantes»

Cristiano Ronaldo é um jogador livre para assinar por qualquer clube, depois de ter chegado a acordo com o Manchester United para a rescisão do contrato que unia as duas partes, mas há quem já não o considere uma boa aquisição e até tenha mudado de opinião acerca do internacional português.





A revelação é feita por David Seaman, antigo internacional inglês, no podcast 'Seaman Says'. O antigo-guarda-redes confessou que não quer ver o avançado luso no Arsenal, clube que representou entre 1990 e 2003."Eu sei que fui ao programa de Piers Morgan e disse que gostava de o ter. Agora não sei se gostaria, para ser sincero. Não sei o que está a acontecer com a atitude dele. Vejo-o a ser substituído por Portugal e começa a dizer palavrões ou algo do género ao treinador e penso: 'Espera lá, isto é o Ronaldo. És o melhor jogador do mundo, não tens de comportar-te desta forma", referiu o antigo guarda-redes, que foi mais longe.

"É por isso que não quero vê-lo no Arsenal. A harmonia e a união que se vivem no clube são brilhantes", frisou.