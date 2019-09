«Não se pode comparar o incomparável»: família e amigos reagem a noite de glória de Ronaldo

A Seleção Nacional somou esta terça-feira o segundo triunfo no Grupo B de apuramento para o campeonato da Europa de 2020, ao golear a Lituânia por 5-1, em Vílnius, com Cristiano Ronaldo como protagonista (marcou os 4 golos). Os elogios ao craque sucedem-se e família e amigos reagem nas redes sociais.A namorada, Georgina Rodríguez, publicou um vídeo ternurento a assistir ao jogo com os filhos e escreveu: «Vitorioso, único, imparável, irrepetível, inimitável, irresistível, meu amor».Miguel Paixão - «Não se pode comparar o incomparável»Rita Ferro Rodrigues - «Inventem por favor mais adjectivos, já não há suficientes para descrever o talento deste rapaz. Que fora de série! Está na melhor fase da sua carreira e da sua vida. E merece tanto. Orgulho imenso, querido amigo. Obrigada pelas alegrias que nos dás. Parabéns a toda a equipa de @portugal por esta deliciosa vitória!Abraço @wcarvalho14 ( eu logo vi que aquela foto tão gira era um bom presságio»