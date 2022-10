Nápoles pensa em Cristiano Ronaldo já para janeiro

O momento que Cristiano Ronaldo atravessa no Manchester United deixou o craque português cada vez mais perto de uma possível saída no mercado de transferências de janeiro e, de acordo com o jornal britânico 'The Sun', existe um 'velho pretendente' que estará interessado em avançar para a contratação de CR7.

Segundo esta fonte, o clube interessado na aquisição do avançado internacional português é o Nápoles, emblema que atualmente lidera o campeonato italiano, o Grupo A da Liga dos Campeões - que conta com Liverpool, Ajax e Rangers - e que no último verão já havia sido associado a um possível interesse no capitão da Seleção Nacional.

Imbatíveis nos 16 jogos oficiais até ao momento disputados (14 vitórias e dois empates), os homens comandados por Luciano Spalletti poderão receber assim um reforço "de luxo" para a segunda metade da presente época, como refere o mesmo jornal. Ainda de acordo com o 'The Sun', os responsáveis do Nápoles acreditam que a contratação de Cristiano Ronaldo teria um grande impacto mediático e ajudaria a equipa a ter mais possibilidades em alcançar grandes feitos no próximo ano.



Recorde-se que Cristiano Ronaldo foi afastado dos trabalhos da equipa principal do Manchester United depois de aparentemente se ter recusado a ir a jogo nos minutos finais do encontro com o Tottenham, para a 12.ª jornada da Premier League, uma atitude que terá levado o técnico holandês Ten Hag a deixar o melhor marcador de sempre por seleções de fora do duelo com o Chelsea, na ronda seguinte do campeonato, que terminou com um empate.