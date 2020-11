Nem PSG nem Manchester United: há quem veja Cristiano Ronaldo no Wolverhampton

As notícias que nos últimos tempos têm dado conta da possibilidade de a Juventus poder vender o passe de Cristiano Ronaldo, com vista a reduzir os custos, tem deixado alguns mercados em polvorosa. O PSG já abriu a porta ao português, em Inglaterra fala-se num eventual regresso ao Manchester United, mas há quem aponte outro destino ao avançado, caso decida voltar à Premier League.





Troy Deeney, avançado do Watford, acredita que o capitão da Seleção lusa podia mudar-se para o Wolverhampton, um clube que além de ser treinado por um português, e de ter 8 jogadores potugueses, tem boas ligações com Jorge Mendes, o empresário de Ronaldo. "Penso que ele olharia mais para um clube como o Wolverhampton, com ligações a Portugal", disse Deeney ao programa TalkSport. "E provavelmente funcionaria bem.""Este clube está a criar algo com os jogadores que tem e realmente vai pressionar para ficar entre os seis primeiros nos próximos anos. Se estás a tentar passar ao nível seguinte, este é o tipo de jogador que necessitas. Se Ronaldo estiver disponível, não me surpreenderia se as 10 primeiras equipas da Premier League o tentassem contratar. O que eu estranharia é se Ronaldo fosse para os Los Angeles Galaxy", sublinhou o jogador.