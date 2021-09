Chegada de Cristiano Ronaldo deixa jogador do Man. United apreensivo: «São más notícias»

A surpreendente chegada de Cristiano Ronaldo a Manchester nos últimos dias de mercado foi uma notícia que muito agradou a vários jogadores e adeptos dos red devils, que se têm dirigido em massa às lojas para comprar a camisola do craque luso. A sua presença no plantel vem aumentar o número de opções que Solskjaer tem para o ataque e as oportunidades vão, naturalmente, escassear para outros elementos do plantel, com Donny Van de Beek a poder ficar com menos minutos.





"Cristiano chegou na sexta-feira e soubemos que se tratava de más notícias para nós. O Pogba tem jogado descaído para a esquerda e a chegada de Cristiano significará mais um médio, pois na prática Pogba deixará aquela posição", disse o agente do jogador holandês ao canal 'Ziggo Sport'.O tempo de jogo que Van de Beek tem tido desde que foi contratado é escasso e, com a chegada de Ronaldo, prevê-se que o cenário não melhore para o holandês. Guido Albers, agente do jogador de 24 anos, admitiu ter receio pela carreira do ex-Ajax, principalmente após os red devils terem rejeitado uma proposta que, este verão, colocaria Van de Beek no Everton."Estivemos em conversações com Solskjaer e a direção. Tivemos a iniciativa de encontrar outro clube e a nossa procura acabou no Everton. Na segunda à noite [antes do ultimo dia de mercado] recebemos uma chamada de Solskjaer que nos disse que a transferência estava fora de questão e que ele teria de aparecer no treino na manhã seguinte", contou.Apesar do cenário difícil para o número 34 do Manchester United, o seu agente mantém-se otimista: "A conversa com Solskjaer, desta vez, em comparação com o verão passado, foi diferente. As coisas estão muito mais claras agora. Tenho grandes expectativas de que o Donny vai ter a sua chance agora." Recorde-se que o ex-Ajax foi contratado no verão de 2020 por 39 milhões de euros. Porém, não tem convencido o treinador norueguês.