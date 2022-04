Niculae: «Cristiano Ronaldo aprendeu comigo a fazer abdominais»

Antigo jogador do Sporting, Marius Niculae foi colega de Cristiano Ronaldo nos primeiros anos de CR7 no futebol profissional e é com conhecimento de causa que fala do processo de crescimento do avançado português, que atualmente representa o Manchester United. E, ao que parece, foi o romeno o responsável por dar ao capitão da Seleção Nacional o 'bichinho' pelos abdominais."Muitos perguntam-me sobre o Cristiano Ronaldo, especialmente porque fui colega dele no Sporting, e eu digo sempre que, para lá do talento, ele trabalhava mesmo muito. Fiz milhares de abdominais com ele antes e depois dos treinos. Ele aprendeu isso comigo. Já os fazia, mas não nos milhares... E porquê? No judo, a modalidade que fiz antes do futebol, para subires de cinturão tens de fazer mil abdominais e 150 flexões. E mantive esse hábito lá", começou por lembrar o antigo avançado do Sporting, num vlog para a casa de apostas Casa Pariurilor.Niculae revelou ainda algo que CR7 partilha com Michael Schumacher, antigo piloto alemão de que o romeno sempre foi fã incondicional. "Ele era muito jovem e parecia estar sempre a exagerar. Tinha 16 anos. Fazia abdominais e no flexões no quarto. Depois ia para o espelho e dizia que ia ser o melhor, que ia ser o melhor... Já tinha essa questão psicológica desde pequeno. Foi isso que aprendi do grande Michael Schumacher. Jogámos um jogo de caridade e ele estava na minha equipa. Falei com ele no final e perguntei-lhe por que razão ele dizia sempre que era o melhor, que tinha o melhor carro e a melhor equipa, mesmo quando não era bem assim. Ele disse-me que era uma questão do subconsciente, que repetir essas coisas muitas vezes ajuda-te a superar momentos difíceis. Não sei se o Cristiano sabe disso, mas ele tem isso em si. No Sporting ria-me dele, dizia que era o dono da equipa. Dizia-lhe que tinha de ganhar espaço para jogar connosco antes de ser o melhor. Ainda tinha muita papinha para comer", lembrou, entre risos, o antigo avançado.