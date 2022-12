Niculae e a prestação de Ronaldo no Mundial: «O grupo já não o aceitou tão bem...»

Marius Niculae, antigo avançado do Sporting e ex-companheiro de Cristiano Ronaldo nos leões, lembrou os tempos que passou em Alvalade com CR7, frisando que o craque "não era uma pessoa sociável"."Ele não era uma pessoa sociável. Tentávamos sempre que ele viesse para a mesa comer connosco, mas estava sempre no mundo dele. Ia para o ginásio sozinho... Às vezes, depois dos treinos, saíamos todos para comer e socializar, mas ele nunca vinha", começou por confessar ao programa 'Digi Sport Special'.E prosseguiu, abordando o papel de Ronaldo no Mundial do Qatar: "Acho que o grupo já não o aceitou tão bem. Acho que o Pepe é o único com quem ele se dá bem. Vi algumas fotos, o Bruno Fernandes evitou-o um pouco...".Niculae falou ainda sobre o próximo destino de CR7, que acredita ser o Al Nassr ou a MLS. "As declarações que ele fez naquela entrevista [a Piers Morgan] foram determinantes para a sua saída do Manchester United. Acho que ele escolherá o Al Nassr ou a América. Depois, pelo que li, acho que quer entrar na área do cinema e Hollywood", rematou.